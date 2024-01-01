У Дніпровському районі Дніпропетровщини збили керовану авіаракету

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Керовану авіаракету збили на Дніпропетровщині, фото: «Слово і Діло»
У Дніпровському районі Дніпропетровщини збили керовану авіаракетуhttps://racurs.ua/ua/n190931-u-dniprovskomu-rayoni-dnipropetrovschyny-zbyly-kerovanu-aviaraketu.htmlРакурс
В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування «Схід» було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
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Про це сьогодні, 1 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Схід».
Нагадаємо, сьогодні вдень на Сумщині внаслідок влучання російського «шахеда» у будинок загинули двоє людей, ще одну людину було поранено.
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