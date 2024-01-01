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Ракурс
Керовану авіаракету збили на Дніпропетровщині, фото: «Слово і Діло»

У Дніпровському районі Дніпропетровщини збили керовану авіаракету

1 січ 2024, 19:26
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В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування «Схід» було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.


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Про це сьогодні, 1 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Схід».

Нагадаємо, сьогодні вдень на Сумщині внаслідок влучання російського «шахеда» у будинок загинули двоє людей, ще одну людину було поранено.

Джерело: Ракурс


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