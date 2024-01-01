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Сбитие российского дрона-камикадзе, скриншот видео

Мобильные группы сбили четыре «шахеда» на севере Украины — Наев (ВИДЕО)

1 янв 2024, 20:56
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Мобільні вогневі групи, що виконують завдання на Північному напрямку, під час здійсненої рашистами сьогодні, 1 січня, атаки збили чотири російські дрони-камікадзе типу «Шахед».


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Наєв наголосив, що мобільні групи на Північному напрямку щодня доводять свою ефективність.

Озброєні зенітно-ракетними комплексами малої дальності, зенітно-артилерійськими комплексами, переносними зенітно-ракетними комплексами, великокаліберними кулеметами та стрілковою зброєю, вони безжалісно нищать ударні БпЛА противника, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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