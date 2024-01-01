Сбитие российского дрона-камикадзе, скриншот видео

https://racurs.ua/n190934-mobilnye-gruppy-sbili-chetyre-shaheda-na-severe-ukrainy-naev-video.html

Ракурс

Мобільні вогневі групи, що виконують завдання на Північному напрямку, під час здійсненої рашистами сьогодні, 1 січня, атаки збили чотири російські дрони-камікадзе типу «Шахед».

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Наєв наголосив, що мобільні групи на Північному напрямку щодня доводять свою ефективність.