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Збиття російського дрона-камікадзе, скріншот відео
Мобільні групи збили чотири «шахеди» на півночі України — Наєв (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190934-mobilni-grupy-zbyly-chotyry-shahedy-na-pivnochi-ukrayiny-naiev-video.htmlРакурс
Мобільні вогневі групи, що виконують завдання на Північному напрямку, під час здійсненої рашистами сьогодні, 1 січня, атаки збили чотири російські дрони-камікадзе типу «Шахед».
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
Наєв наголосив, що мобільні групи на Північному напрямку щодня доводять свою ефективність.
Озброєні зенітно-ракетними комплексами малої дальності, зенітно-артилерійськими комплексами, переносними зенітно-ракетними комплексами, великокаліберними кулеметами та стрілковою зброєю, вони безжалісно нищать ударні БпЛА противника, — зазначив він.
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