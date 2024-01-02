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Ракурс
Губернатор Воронежской области рф подтвердил, что российская ракета упала на село

Губернатор Воронежской области рф подтвердил, что российская ракета упала на село

2 янв 2024, 11:10
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Щонайменше сім приватних житлових будинків у селі Петропавівка у Воронезькій області отримали пошкодження через те, що з російського літака зійшов авіаційний боєприпас. Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.


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За його словами, внаслідок того, що трапилося, ніхто не постраждав. Мешканців кількох вулиць Петропавлівки перевозять до пунктів тимчасового розміщення, зокрема до найближчого пансіонату.

Міністерство оборони рф розповіло, що приблизно о 9.00 2 січня під час польоту літака Повітряно-космічних сил рф над Петропавлівкою «відбулося нештатне сходження авіаційного боєприпасу».

За даними російських військових, пошкодження зазнали шість приватних будівель, постраждалих немає. На місці працює комісія, яка оцінює характер ушкоджень.

Источник: Ракурс


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