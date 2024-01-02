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Губернатор Воронежской области рф подтвердил, что российская ракета упала на село
Губернатор Воронежской области рф подтвердил, что российская ракета упала на селоhttps://racurs.ua/n190946-gubernator-voronejskoy-oblasti-rf-podtverdil-chto-rossiyskaya-raketa-upala-na-selo.htmlРакурс
Щонайменше сім приватних житлових будинків у селі Петропавівка у Воронезькій області отримали пошкодження через те, що з російського літака зійшов авіаційний боєприпас. Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
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За його словами, внаслідок того, що трапилося, ніхто не постраждав. Мешканців кількох вулиць Петропавлівки перевозять до пунктів тимчасового розміщення, зокрема до найближчого пансіонату.
Міністерство оборони рф розповіло, що приблизно о 9.00 2 січня під час польоту літака Повітряно-космічних сил рф над Петропавлівкою «відбулося нештатне сходження авіаційного боєприпасу».
За даними російських військових, пошкодження зазнали шість приватних будівель, постраждалих немає. На місці працює комісія, яка оцінює характер ушкоджень.
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