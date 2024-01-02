Губернатор Воронезької області рф підтвердив, що російська ракета впала на село

На село у Воронезькій області з російського літака впав боєприпас. Зруйновано житлові будинки

https://racurs.ua/ua/n190946-gubernator-voronezkoyi-oblasti-rf-pidtverdyv-scho-rosiyska-raketa-vpala-na-selo.html

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Щонайменше сім приватних житлових будинків у селі Петропавівка у Воронезькій області отримали пошкодження через те, що з російського літака зійшов авіаційний боєприпас. Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

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За його словами, внаслідок того, що трапилося, ніхто не постраждав. Мешканців кількох вулиць Петропавлівки перевозять до пунктів тимчасового розміщення, зокрема до найближчого пансіонату.

Міністерство оборони рф розповіло, що приблизно о 9.00 2 січня під час польоту літака Повітряно-космічних сил рф над Петропавлівкою «відбулося нештатне сходження авіаційного боєприпасу».

За даними російських військових, пошкодження зазнали шість приватних будівель, постраждалих немає. На місці працює комісія, яка оцінює характер ушкоджень.