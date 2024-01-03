МИД Польши призвал предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия

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Радослав Сикорский, фото: www.ocg.org.ua
МИД Польши призвал предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действияhttps://racurs.ua/n190978-mid-polshi-prizval-predostavit-kievu-rakety-dalnego-radiusa-deystviya.htmlРакурс
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на тлі останніх масованих ракетних атак по Україні закликав відповісти російському диктатору володимиру путіну зрозумілою тому мовою, надавши Києву ракети дальнього радіусу дії
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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Сікорського в соціальній мережі X сьогодні, 3 січня.
Ми повинні відповісти на останній наступ на Україну мовою, яку розуміє Путін: посиленням санкцій, щоб він не міг створювати нову зброю з контрабандних компонентів, і наданням Києву ракет дальнього радіусу дії, які дозволять йому знищити пускові майданчики і командні центри, — наголосив Сікорський.
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