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Ракурс
Радослав Сикорский, фото: www.ocg.org.ua

МИД Польши призвал предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия

3 янв 2024, 10:57
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на тлі останніх масованих ракетних атак по Україні закликав відповісти російському диктатору володимиру путіну зрозумілою тому мовою, надавши Києву ракети дальнього радіусу дії


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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Сікорського в соціальній мережі X сьогодні, 3 січня.

Ми повинні відповісти на останній наступ на Україну мовою, яку розуміє Путін: посиленням санкцій, щоб він не міг створювати нову зброю з контрабандних компонентів, і наданням Києву ракет дальнього радіусу дії, які дозволять йому знищити пускові майданчики і командні центри, — наголосив Сікорський.

Источник: Ракурс


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