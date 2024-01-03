МИД Польши призвал предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия

Радослав Сикорский, фото: www.ocg.org.ua

https://racurs.ua/n190978-mid-polshi-prizval-predostavit-kievu-rakety-dalnego-radiusa-deystviya.html

Ракурс

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на тлі останніх масованих ракетних атак по Україні закликав відповісти російському диктатору володимиру путіну зрозумілою тому мовою, надавши Києву ракети дальнього радіусу дії

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Сікорського в соціальній мережі X сьогодні, 3 січня.