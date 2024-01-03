Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Радослав Сікорський, фото: ocg.org.ua

МЗС Польщі закликало надати Києву ракети дальнього радіусу дії

3 січ 2024, 10:57
999

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на тлі останніх масованих ракетних атак по Україні закликав відповісти російському диктатору володимиру путіну зрозумілою тому мовою, надавши Києву ракети дальнього радіусу дії


.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Сікорського в соціальній мережі X сьогодні, 3 січня.

Ми повинні відповісти на останній наступ на Україну мовою, яку розуміє Путін: посиленням санкцій, щоб він не міг створювати нову зброю з контрабандних компонентів, і наданням Києву ракет дальнього радіусу дії, які дозволять йому знищити пускові майданчики і командні центри, — наголосив Сікорський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів