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Ракурс
Уничтожены российские дроны, фото: ГПСУ

Пограничники уничтожили семь российских дронов на Запорожском направлении (ФОТО)

3 янв 2024, 14:57
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Українські прикордонники на псевдо Моцарт і Тайга знищили сім ворожих дронів на Запорізькому напрямку.


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Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.

Один дрон приземлили, від решти — тільки шматки й залишились, — вказано в повідомленні.

Знищені російські дрони, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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