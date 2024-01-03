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Уничтожены российские дроны, фото: ГПСУ
Пограничники уничтожили семь российских дронов на Запорожском направлении (ФОТО)https://racurs.ua/n190986-pogranichniki-unichtojili-sem-rossiyskih-dronov-na-zaporojskom-napravlenii-foto.htmlРакурс
Українські прикордонники на псевдо Моцарт і Тайга знищили сім ворожих дронів на Запорізькому напрямку.
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Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.
Один дрон приземлили, від решти — тільки шматки й залишились, — вказано в повідомленні.
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