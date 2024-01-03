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Ракурс
Знищені російські дрони, фото: ДПСУ

Прикордонники знищили сім російських дронів на Запорізькому напрямку (ФОТО)

3 січ 2024, 14:57
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Українські прикордонники на псевдо Моцарт і Тайга знищили сім ворожих дронів на Запорізькому напрямку.


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Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.

Один дрон приземлили, від решти — тільки шматки й залишились, — вказано в повідомленні.

Знищені російські дрони, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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