Знищені російські дрони, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n190986-prykordonnyky-znyschyly-sim-rosiyskyh-droniv-na-zaporizkomu-napryamku-foto.html

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Українські прикордонники на псевдо Моцарт і Тайга знищили сім ворожих дронів на Запорізькому напрямку.

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Про це сьогодні, 3 січня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.