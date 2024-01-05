ВСУ поразили склады боеприпасов в оккупированном Крыму. Фото:

https://racurs.ua/n191066-vsu-porazili-sklady-boepripasov-v-okkupirovannom-krymu-stratkom.html

Ракурс

Українські військові 4 січня завдали удару по складах боєприпасів окупантів біля села Первомайське в Криму.

.

Цю інформацію підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. Відповідний допис 5 січня з’явився у Telegram-каналі відомства.

Вдень 4 січня підтверджено ураження Збройними силами України складів боєприпасів поблизу селища Первомайське в тимчасово окупованому Криму, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в окупованому Криму було дуже гучно. Міністерство оборони росії заявляло про «збиття» над півостровом 10 українських ракет та 36 безпілотників.

Однак брехню російської пропаганди швидко спростували. У мережі з’явилося відео з прильотом по військовій частині, розташованій поблизу Євпаторії в районі села Уютне. А в Силах оборони півдня заявили, що внаслідок атаки були завдані серйозні пошкодження системі захисту протиповітряної оборони ворога.