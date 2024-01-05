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ВСУ поразили склады боеприпасов в оккупированном Крыму. Фото:
ВСУ поразили склады боеприпасов в оккупированном Крыму — Страткомhttps://racurs.ua/n191066-vsu-porazili-sklady-boepripasov-v-okkupirovannom-krymu-stratkom.htmlРакурс
Українські військові 4 січня завдали удару по складах боєприпасів окупантів біля села Первомайське в Криму.
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Цю інформацію підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. Відповідний допис 5 січня з’явився у Telegram-каналі відомства.
Вдень 4 січня підтверджено ураження Збройними силами України складів боєприпасів поблизу селища Первомайське в тимчасово окупованому Криму, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні в окупованому Криму було дуже гучно. Міністерство оборони росії заявляло про «збиття» над півостровом 10 українських ракет та 36 безпілотників.
Однак брехню російської пропаганди швидко спростували. У мережі з’явилося відео з прильотом по військовій частині, розташованій поблизу Євпаторії в районі села Уютне. А в Силах оборони півдня заявили, що внаслідок атаки були завдані серйозні пошкодження системі захисту протиповітряної оборони ворога.
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