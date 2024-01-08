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Российские ракеты попали в жилые районы Запорожья. Фото: ОП

Российские ракеты попали в жилые районы Запорожья

8 янв 2024, 08:49
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Місто Запоріжжя вранці 8 січня оговтується після ракетного удару росіян.


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Сьогодні вранці обласний центр був під обстрілом. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння. Місто було під комбінованою атакою крилатих та балістичних ракет з різних напрямків. В обласному центрі пролунало загалом п’ять вибухів. Про це голова ОВА Юрій Малашко повідомив у Telegram.

Станом на зараз відомо про влучання ракет у житлові райони — на відкриті території та поруч із будинками. Попередньо відомо про двох постраждалих — чоловіка та жінку.

Нагадаємо, вранці 8 січня російські загарбники завдали щонайменше чотирьох ракетних ударів по Харкову. У місті Зміїв Чугуївського району було влучання в приватний будинок, медики надають допомогу двом людям.

Источник: Ракурс


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