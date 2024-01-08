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Часть Кривого Рога осталась без света. Фото:
Часть Кривого Рога осталась без светаhttps://racurs.ua/n191140-chast-krivogo-roga-ostalas-bez-sveta.htmlРакурс
Місто Кривий Ріг вранці 8 січня частково знеструмлено — низка мешканців залишились без електропостачання через складні погодні умови.
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У Кривому Розі відключено від електрики 15 тис. абонентів, а через відсутність електрики чотири котельні працюють на генераторах у режимі циркуляції води. На генераторах також працюють дві насосні станції Міськводоканалу. Про це голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram.
Також через зледеніння тролей не працюють тролейбуси та трамваї, а швидкісний працює частково. По місту їздять автобуси, маршрутки та дизель-генераторні тролейбуси.
Усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, а на дороги виїхала спеціальна техніка. Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев.
Нагадаємо, 29 грудня через масовану російську ракетну атаку були відключення світла в чотирьох регіонах України. Того дня проблеми з електроенергією спостерігалися у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.
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