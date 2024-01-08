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россия совершила массированный ракетный удар по Украине. Фото:
Баллистика, «Кинжалы» и крылатые ракеты — что известно о массированном ударе по Украинеhttps://racurs.ua/n191141-ballistika-kinjaly-i-krylatye-rakety-chto-izvestno-o-massirovannom-udare-po-ukraine.htmlРакурс
Масований ракетний удар пережила Україна вранці 8 січня.
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Сьогодні рано вранці ворог випускав ракети зі стратегічної авіації, використовував «Кинджали» та балістику. У низці областей пролунали вибухи. Про небезпеку Повітряні сили Збройних сил України повідомляли у Telegram.
Окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харкову. Росіяни атакували промислові обʼєкти міста — там виникла пожежа. Наразі відомо, що одна людина постраждала.
У місті Зміїв Чугуївського району Харківської області було влучання у приватний будинок. З-під завалів будинку дістали двох чоловіків, ще одна жінка перебуває під завалами.
У Запоріжжі російські ракети влучили у житлові райони — на відкриті території та поруч із будинками. Попередньо відомо про двох постраждалих.
У Кривому Розі унаслідок атаки росіян пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків. Одна людина отримала осколкові поранення.
Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій області. Повітряні сили інформували, що саме в цьому регіоні була більшість російських крилатих ракет. В ОВА заявили, що в регіоні пролунало щонайменше шість вибухів. На місцях зараз працюють оперативні та рятувальні служби. Про постраждалих поки що не повідомляли.
Нагадаємо, 7 січня у Дніпропетровській області уламки збитої російської ракети призвели до руйнувань в Новоолександрівській громаді Дніпровського району. Було розбито вщент дачний будинок, пошкоджено 16 будинків, знищено господарську споруду.
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