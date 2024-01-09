Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудили блокаду украинской границы. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський та польський президент Анджей Дуда 9 січня провели телефонну розмову.

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Український лідер подякував колезі за послідовну непохитну підтримку України з боку Польщі як незмінного союзника України на шляху до вступу в ЄС і НАТО. Спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном й «кордоном єдності». Зеленський заявив, що українцями та поляками не повинно бути кордонів. Про це повідомили в Офісі президента.

Переконаний, що майбутнє України та Польщі — у єдності, взаємній підтримці та взаємовигідній співпраці, — заявив він.

Також обидва президенти обговорили питання взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах ЗСУ. Розповів Зеленський Дуді про нещодавно масовані російські обстріли з повітря й нагадали, що потрібно посилити українську протиповітряну оборону.

Окремо Зеленський порушив питання щодо приєднання Польщі до спільної декларації лідерів «Групи семи» про безпекові гарантії для України.

Нагадаємо, у Варшаві заявляли, що не скасовуватимуть заборону на імпорт українського зерна. Польська влада чекатиме на нові правила, які запровадять на рівні Європейського Союзу.

При цьому польська влада наголосила на необхідності підсилити Збройні сили України й надати далекобійні ракети.