Польща не скасовуватиме заборону на імпорт зерна з України. Фото:

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Польща не скасовуватиме заборону на імпорт українського зерна.

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Варшава дотримуватиметься ембарго, яке було запроваджене у травні 2023 року. Польська влада чекатиме на нові правила, які запровадять на рівні Європейського Союзу. Про це міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив в інтерв’ю TVP Info, повідомило відомство у Twitter.

Ми повинні підтримувати ембарго, доки не будуть узгоджені умови, які його замінять. Я вважаю, що хорошим рішенням буде запровадження ліцензування транспорту з використанням одночасно транзитних шляхів за межами Польщі, — зазначив урядовець.

Як пише також Polskie Radio 24, Секерський висловив упевненість, що експорт зерна з України має відбуватися іншим шляхом, ніж через територію Польщі чи якоїсь іншої країни Європи. Бо в іншому випадку, за його словами, є певний ризик того, що під час транзиту частина українського зерна чи іншої продукції може залишитися в Польщі.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія оголосила, що Європейський Союз не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо зерна з України. Після цього Польща, Угорщина та Словаччина заявили про рішення одноосібно блокувати імпорт української агропродукції.

Вже 24 вересня президент Польщі Анджей Дуда заявив про створення транзитних коридорів для експорту українського зерна до країн, які його потребують. А на початку жовтня Литва заявила про відкриття коридору для транзиту українського зерна до портів країн Балтії. Цей «балтійський коридор» повинен був зменшити тиск на українському кордоні та збільшить постачання до країн Африки та за її межі.

Джерело: Polskie Radio 24