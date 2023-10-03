Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна. Фото:

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Коридор для транзиту українського зерна до портів країн Балтії відкрила Литва.

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Цей «балтійський коридор» вже погоджено, він повинен зменшити тиск на українському кордоні та збільшить постачання до країн Африки та за її межі. Про це 3 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив у Twitter.

Співпраця дає результати, — зазначив він.

За його словами, ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль збіжжя, що прямує до литовського порту Клайпеди перенесли з українсько-польського кордону. Це також повинно пришвидшити транзит територією Польщі.

Russia destroys food, Lithuania delivers it.

A corridor for grain transit to Baltic ports has been accepted and agreed, relieving pressure at the Ukrainian border and increasing supply to Africa and beyond. Cooperation gives results! pic.twitter.com/SxHNi6zzr0 — Gabrielius Landsbergis�� (@GLandsbergis) October 3, 2023

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія оголосила, що ЄС не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо зерна з України. Після цього Польща, Угорщина та Словаччина заявили про рішення одноосібно блокувати імпорт української агропродукції.

Вже 24 вересня президент Польщі Анджей Дуда заявив про створення транзитних коридорів для експорту українського зерна до країн, які його потребують. Також він пояснив, що запровадження ембарго на українське зерно було правильним, бо Варшава намагається підтримати своїх аграріїв, захистити ринок Польщі та сільське господарство.