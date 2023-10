Коридор для транзиту українського зерна до портів країн Балтії відкрила Литва.

.

Цей «балтійський коридор» вже погоджено, він повинен зменшити тиск на українському кордоні та збільшить постачання до країн Африки та за її межі. Про це 3 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив у Twitter.

За його словами, ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль збіжжя, що прямує до литовського порту Клайпеди перенесли з українсько-польського кордону. Це також повинно пришвидшити транзит територією Польщі.

Russia destroys food, Lithuania delivers it.

A corridor for grain transit to Baltic ports has been accepted and agreed, relieving pressure at the Ukrainian border and increasing supply to Africa and beyond. Cooperation gives results! pic.twitter.com/SxHNi6zzr0