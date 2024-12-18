Після підвищення податків в Україні почали масово закриватися ФОПи

https://racurs.ua/ua/n202283-pislya-pidvyschennya-podatkiv-v-ukrayini-pochaly-masovo-zakryvatysya-fopy.html

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22,5 тисячі ФОПів припинили свою діяльність з моменту підписання закону про підвищення податків. Це дані «Опендатабот».

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У перші дні кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня, а 29 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2 332 закритих бізнесів.

Загалом 254 тис. 288 ФОПів припинили свою діяльність від початку 2024 року. Найбільше закриттів відбулося в березні — 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність.

Значну роль у сплеску закритті фопів восени відіграло ухвалення закону про підвищення податків. Деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС.

З 1 січня набудуть чинності зміни до податкового кодексу. Сплата ЄСВ для ФОПів 3 групи буде обов’язковою, а ще підприємці платитимуть військовий збір.

Крім того, сім великих банків України готуються підписати меморандум про посилення обмежень переказів «з карти на карту». Банки також хочуть посилити фінансовий моніторинг ФОПів, щоб орієнтуватися на вимоги законодавства Європейського Союзу.