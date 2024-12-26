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Ракурс
З 1 січня 2025 зміняться правила використання платіжних терміналів

POS-термінали для всіх: нові правила безготівкових розрахунків для бізнесу з 2025 року

26 гру 2024, 17:27
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З 1 січня 2025 року починають діяти нові правила для платіжних терміналів.


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Підприємці у населених пунктах з населенням менше 5 тисяч осіб, що займаються виїзною торгівлею чи продають власно вирощену продукцію, зобов’язані забезпечити можливість безготівкової оплати та онлайн-продажів, повідомляє Liga.

Ці нововведення не стосуються ФОПів 1-ї групи, підприємців на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій (до 3 місяців після деокупації).

Штрафи, передбачені за порушення:

  • перше порушення: 1700−3400 грн;
  • повторне: 8500−17000 грн.

Джерело: Ракурс


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