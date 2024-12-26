З 1 січня 2025 зміняться правила використання платіжних терміналів

https://racurs.ua/ua/n202542-pos-terminaly-dlya-vsih-novi-pravyla-bezgotivkovyh-rozrahunkiv-dlya-biznesu-z-2025-roku.html

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З 1 січня 2025 року починають діяти нові правила для платіжних терміналів.

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Підприємці у населених пунктах з населенням менше 5 тисяч осіб, що займаються виїзною торгівлею чи продають власно вирощену продукцію, зобов’язані забезпечити можливість безготівкової оплати та онлайн-продажів, повідомляє Liga.

Ці нововведення не стосуються ФОПів 1-ї групи, підприємців на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій (до 3 місяців після деокупації).

Штрафи, передбачені за порушення: