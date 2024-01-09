Сотни полицейских заступят на службу в школах. Фото:

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Ракурс

Українські поліцейські заступлять на службу в школах України.

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Зараз у навчальних закладах формується Служба освітньої безпеки. Присутність навчених офіцерів поліції захистить дітей від різноманітних загроз. Навесні 2024 року в школах працюватимуть 500 поліцейських. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив 9 січня під час засідання Кабінету міністрів, йдеться у його Telegram-каналі.

Триває відбір 500 працівників, які вже весною заступлять на службу. Це один із елементів комплексної концепції безпеки закладів освіти, — зазначив очільник уряду.

Також представлена концепція передбачає організацію безпечного підвезення учнів, пожежну та техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації, а також чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій.

За словами Шмигаля, 88% шкіл та 93% учнів і вчителів забезпечені шкільними укриттями. Стан укриттів у школах перебуває під особливим контролем, а влада хоче довести показник до 100% та модернізувати сховища, які потребують оновлення. У державному бюджеті на цей рік для цього закладено 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, восени 2023 року влада Харкова пообіцяла побудувати в Україні першу підземну школу. У цьому навчальному закладі діти зможуть навчатися навіть під час ракетних атак, а сама школа відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд.