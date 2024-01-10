Киевлянин получил подозрение за осквернение крупнейшей Ханукии Европы (ФОТО)https://racurs.ua/n191227-kievlyanin-poluchil-podozrenie-za-oskvernenie-krupneyshey-hanukii-evropy-foto.htmlРакурс
35-річному жителю Києва, який у грудні 2023 року осквернив встановлену на Майдані Незалежності найбільшу у Європі Ханукію, повідомлено про підозру у вчиненні порушення рівноправності громадян залежно від національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу).
Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
Підозрюваний, перебуваючи на площі Майдан Незалежності у грудні 2023 року, осквернив тимчасово встановлений до відзначення свята «Ханука» монумент, супроводжуючи свої дії висловлюваннями, спрямованими на розпалювання національної і релігійної ворожнечі та ненависті, образу почуттів у зв’язку з релігійними переконаннями, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що надалі підозрюваний розповсюдив у загальнодоступній соціальній Інтернет-мережі «ТікТок» відповідний відеозапис.
Дані факти підтверджено висновком проведеної у ході досудового розслідування лінгвістичної експертизи, — зазначають у прокуратурі. — Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.