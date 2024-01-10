Житель столиці отримав підозру за осквернення Ханукії у центрі Києва, фото: Поліція Києва

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35-річному жителю Києва, який у грудні 2023 року осквернив встановлену на Майдані Незалежності найбільшу у Європі Ханукію, повідомлено про підозру у вчиненні порушення рівноправності громадян залежно від національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу).

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Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Підозрюваний, перебуваючи на площі Майдан Незалежності у грудні 2023 року, осквернив тимчасово встановлений до відзначення свята «Ханука» монумент, супроводжуючи свої дії висловлюваннями, спрямованими на розпалювання національної і релігійної ворожнечі та ненависті, образу почуттів у зв’язку з релігійними переконаннями, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що надалі підозрюваний розповсюдив у загальнодоступній соціальній Інтернет-мережі «ТікТок» відповідний відеозапис.