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Екс-послушник УПЦ МП отримав підозру, фото: СБУ
Екс-послушник Києво-Печерської лаври, який виправдовував окупацію Донбасу, отримав підозру (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191226-eks-poslushnyk-kyievo-pecherskoyi-lavry-yakyy-vypravdovuvav-okupaciu-donbasu-otrymav-pidozru.htmlРакурс
Колишній послушник Києво-Печерської лаври отримав підозру за ч. 2 ст. 436−2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
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Йому загрожують до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба СБУ.
За інформацією спецслужби, підозрюваний:
- будучи кліриком УПЦ МП, виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини території України, у тому числі Донецька та Луганська;
- публічно поширив фейки про українських оборонців на східному фронті та назвав повномасштабну агресію рф «загостренням конфлікту» між росією та Україною.
Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його підривної діяльності проти державної безпеки України, — вказано в повідомленні. — Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряються факти можливої співпраці представника УПЦ МП з російськими спецслужбами.
Прес-служба Київської міської прокуратури зазначає, що фігурант — 39-річний мешканець столиці.
За даними слідства, підозрюваний:
- після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну виготовив та надіслав до офіційних державних органів лист, у якому виправдовував збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікував осіб, які її здійснювали;
- у своєму зверненні чоловік також виправдовував дії митрополита Києво-Печерської Лаври, підозрюваного у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та виправдовуванні, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436−2 Кримінального кодексу).
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