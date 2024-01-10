Екс-послушник УПЦ МП отримав підозру, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n191226-eks-poslushnyk-kyievo-pecherskoyi-lavry-yakyy-vypravdovuvav-okupaciu-donbasu-otrymav-pidozru.html

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Колишній послушник Києво-Печерської лаври отримав підозру за ч. 2 ст. 436−2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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Йому загрожують до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією спецслужби, підозрюваний:

будучи кліриком УПЦ МП, виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини території України, у тому числі Донецька та Луганська;

публічно поширив фейки про українських оборонців на східному фронті та назвав повномасштабну агресію рф «загостренням конфлікту» між росією та Україною.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його підривної діяльності проти державної безпеки України, — вказано в повідомленні. — Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряються факти можливої співпраці представника УПЦ МП з російськими спецслужбами.

Прес-служба Київської міської прокуратури зазначає, що фігурант — 39-річний мешканець столиці.

За даними слідства, підозрюваний: