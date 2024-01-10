В Украине продолжает расти потребление электроэнергии, фото: «Зебра ТВ»

https://racurs.ua/n191233-potreblenie-elektroenergii-v-ukraine-ustanovilo-novyy-rekord-ukrenergo.html

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В Україні сьогодні, 10 січня, зафіксовано новий рекорд споживання електроенергії. Особливо відчутним зростання є в ранкові години.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

За таких умов компанія закликає Українців ощадливо споживати електроенергію, щоб допомогти енергосистемі працювати:

зменште використання кондиціонерів для опалення приміщення та обігрівачів. Особливо це актуально в ранковий та вечірній час;

не вмикайте одночасно праску, пральну машину, пилосмок та бойлер;

вимикайте світло в приміщеннях, в яких не перебуваєте;

бізнес теж може долучитися до підтримки енергосистеми, зменшивши освітлення вивісок, вітрин, банерів та новорічних гірлянд.