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В Украине продолжает расти потребление электроэнергии, фото: «Зебра ТВ»
Потребление электроэнергии в Украине установило новый рекорд — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n191233-potreblenie-elektroenergii-v-ukraine-ustanovilo-novyy-rekord-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 10 січня, зафіксовано новий рекорд споживання електроенергії. Особливо відчутним зростання є в ранкові години.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
За таких умов компанія закликає Українців ощадливо споживати електроенергію, щоб допомогти енергосистемі працювати:
- зменште використання кондиціонерів для опалення приміщення та обігрівачів. Особливо це актуально в ранковий та вечірній час;
- не вмикайте одночасно праску, пральну машину, пилосмок та бойлер;
- вимикайте світло в приміщеннях, в яких не перебуваєте;
- бізнес теж може долучитися до підтримки енергосистеми, зменшивши освітлення вивісок, вітрин, банерів та новорічних гірлянд.
Ці прості правила допоможуть не лише зменшити навантаження на енергосистему нашої країни, але й зекономити гроші. Менше споживаєте, менше платите! — наголошують у компанії.
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