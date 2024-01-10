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Ракурс
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії, фото: «Зебра ТВ»

Споживання електроенергії в Україні встановило новий рекорд — Укренерго

10 січ 2024, 19:35
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В Україні сьогодні, 10 січня, зафіксовано новий рекорд споживання електроенергії. Особливо відчутним зростання є в ранкові години.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

За таких умов компанія закликає Українців ощадливо споживати електроенергію, щоб допомогти енергосистемі працювати:

  • зменште використання кондиціонерів для опалення приміщення та обігрівачів. Особливо це актуально в ранковий та вечірній час;
  • не вмикайте одночасно праску, пральну машину, пилосмок та бойлер;
  • вимикайте світло в приміщеннях, в яких не перебуваєте;
  • бізнес теж може долучитися до підтримки енергосистеми, зменшивши освітлення вивісок, вітрин, банерів та новорічних гірлянд.

Ці прості правила допоможуть не лише зменшити навантаження на енергосистему нашої країни, але й зекономити гроші. Менше споживаєте, менше платите! — наголошують у компанії.

Джерело: Ракурс


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