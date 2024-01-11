Женскую модель бронежилета сертифицировали в Минобороны

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Міністерство оборони України сертифікувало другу вітчизняну модель бронежилета, розроблену спеціально для жінок.

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У відомстві повідомили, що якщо перша модель комплектується вигнутими бронеплитами, то в другій передбачено демпферні подушки, які допомагають підігнати бронежилет по фігурі.

Також бронежилет комплектується додатковою сумочкою із м’яким балістичним пакетом.

Захисні властивості бронежилета — аналогічні чоловічим моделям. Вага моделі від 10,5 кг залежно від комплектації.

Його випробовували протягом трьох місяців у два етапи: спочатку на зручність носіння жінками-військовослужбовцями, потім було проведено балістичні випробування.

У Міноборони зазначили, що обидва жіночі бронежилети вже доступні до закупівель до армії. Очікується запит від Генштабу на певну кількість такого захисту.

Наразі у Силах оборони України служить понад 40 тисяч жінок.