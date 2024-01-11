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Жіночу модель бронежилета сертифікували в Міноборони
Жіночу модель бронежилета сертифікували в Міноборони (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191270-jinochu-model-bronejyleta-sertyfikuvaly-v-minoborony-foto.htmlРакурс
Міністерство оборони України сертифікувало другу вітчизняну модель бронежилета, розроблену спеціально для жінок.
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У відомстві повідомили, що якщо перша модель комплектується вигнутими бронеплитами, то в другій передбачено демпферні подушки, які допомагають підігнати бронежилет по фігурі.
Також бронежилет комплектується додатковою сумочкою із м’яким балістичним пакетом.
Захисні властивості бронежилета — аналогічні чоловічим моделям. Вага моделі від 10,5 кг залежно від комплектації.
Його випробовували протягом трьох місяців у два етапи: спочатку на зручність носіння жінками-військовослужбовцями, потім було проведено балістичні випробування.
У Міноборони зазначили, що обидва жіночі бронежилети вже доступні до закупівель до армії. Очікується запит від Генштабу на певну кількість такого захисту.
Наразі у Силах оборони України служить понад 40 тисяч жінок.
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