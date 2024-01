США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

США та Велика Британія в ніч на сьогодні 12 січня, завдали ударів з повітря і моря по військових об'єктах хуситів в Ємені у відповідь на здійснені бойовиками цього руху напади на кораблі в Червоному морі.

.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Президент Джо Байден у своїй заяві, зробленій пізно ввечері 11 січня, попередив, що не вагатиметься вжити подальших заходів у разі необхідності.

Міноборони Великобританії в своїй заяві зазначило, що «перші ознаки свідчать про те, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству зазнала удару».

Міністр оборони США Ллойд Остін, який зараз перебуває в лікарні через ускладнення після операції, зазначив у своїй заяві, що удари були спрямовані проти сил і засобів хуситів, включаючи безпілотники, балістичні і крилаті ракети, прибережні радари і засоби повітряного спостереження.

Водночас Іран, який підтримує хуситів, рішуче засудив ці напади. Представник хуситів заявив, що угруповання продовжуватиме нападати на кораблі, які прямують до Ізраїлю.

рф заявила, що запросила термінове засідання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити ці військові удари.

Зазначається, що представник хуситів підтвердив «рейди» в столиці Ємену Сані, містах Саада і Дхамар, а також в провінції Ходейда, назвавши їх «американо-сіоністсько-британською агресією».

За словами свідків, «рейдів» стали військова база, прилегла до аеропорту Сани, військовий об'єкт поблизу аеропорту Таїз, військово-морська база Хуті в Ходейді і військові об'єкти в провінції Хаджа.

Хусити заявляють, що їхні напади на судноплавні шляхи в Червоному морі є демонстрацією підтримки палестинців і ісламістського угруповання ХАМАС, яке контролює Газу.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx