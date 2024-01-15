Неизвестные пытались ворваться в квартиру журналиста Юрия Николова. Фото:

https://racurs.ua/n191381-neizvestnye-lomilis-v-kvartiru-jurnalista-rassledovatelya-nikolova.html

Ракурс

Журналіст та співзасновник «Наші гроші» Юрій Ніколов заявив, що до його квартири ломилися невідомі.

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Сталося це у неділю, 14 січня. Невідомі особи приклеїли на двері записки з образами та погрозами. Ще вони кричали, щоб журналіст «йшов служити». Сам розслідувач припускає, що це пов’язано із його розслідуваннями корупції в Міністерстві оборони. Про це Ніколов 15 січня повідомив у Facebook.

За його словами, у той момент його не було вдома, але ці люди налякали його стареньку маму, яка живе з ним після онкології. Більше за нею немає кому доглядати, бо другий син перебуває в Авдіївці, а дорослий онук — на Куп’янському напрямку.

Я навіть не знаю якому дегенерату прийшла в голову така ідея по залякуванню журналіста. Рік тому Рєзніков просив СБУ відкрити справу по підриву обороноздатності за мою статтю по корупції на військових закупівлях. Але у всіх інтерв’ю всередині України і закордонним ЗМІ я постійно говорив, що під час вторгнення це був єдиний випадок тиску, — написав журналіст.

Незабаром в Telegram-каналі «Карточный Офис» вийшов пост з фотографіями дверей квартири Ніколова. У дописі стверджується, що «військові приїхали з нуля на ротацію і вирішили передати повістку одному відомому журналісту, який кілька років харчувався з рук російського бізнесмена вірменського походження, втік із Києва на початку повномасштабного вторгнення, а після повернення вирішив вдати, що нічого цього не було».

Після скандалу народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк висловив припущення, що цей Telegram-канал пов’язаний з Офісом президента й зокрема заступником керівника ОП Кирилом Тимошенком.

Нагадаємо, Міністерство оборони України за керівництва Олексія Резнікова неодноразово потрапляло у скандали з закупівлями. У січні 2023 року виник скандал довкола завищених цін на харчування для військових, а в серпні минулого року відомство звинуватили в корупції при закупівлі турецьких курток для ЗСУ.