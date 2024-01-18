Сторожевой корабль оккупантов затонул в Севастополе. Фото:

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Сторожовий корабель росіян типу «Тарантул» затонув в окупованому Севастополі.

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У ході розвідки суден в окупованому місті представники Руху опору виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П «Тарантул». Корабель знаходиться він на пристані бухти «Графська» за такими координатами: 44.615763, 33.587110. Про це партизанський рух «Атеш» повідомив у Telegram.

Партизани припускають, що російський корабель могли підбити під час атаки морськими дронами на військові об'єкти росіян кілька тижнів тому.

Прикордонні сторожові кораблі проекту 205П («Тарантул») — це тип радянських патрульних катерів, які були розроблені в середині 1960-х років. Упродовж 1967−1989 років у Ленінграді та Владивостоці було побудовано 137 одиниць цих кораблів.

Нагадаємо, 26 грудня Повітряні сили ЗСУ знищили в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Після ураження судна в Криму розпочалися облави. Також загарбники відправили до міста оперативників Федеральної служби безпеки рф, контррозвідки, прокуратури та відомчої комісії.