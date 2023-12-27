У Криму знищили ВДК «Новочеркаськ». Фото: MAXAR

https://racurs.ua/ua/n190777-putin-lutuie-cherez-znyschennya-novocherkaska-v-krymu-rozpochalysya-oblavy-atesh.html

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Диктатор володимир путін розлючений через знищення великого десантного корабля «Новочеркаськ».

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Загарбники відправили до окупованої Феодосії велику кількість оперативників. Сьогодні, 27 грудня, до міста прибули оперативники Федеральної служби безпеки рф, контррозвідки, прокуратури та відомчої комісії. Також мають прибути керівники різних відомств із Москви. Про це партизанський рух «АТЕШ» повідомив у Telegram.

А відучора по всьому місту почалися облави на місцевих жителів. Окупанти перевіряють телефони мешканців та обшукують будинки. Таким чином ворог хоче знайти навідників.

Зазначається, що диктатура наказала покарати місцеві сили протиповітряної оборони. Очікується, що з багатьох командирів знімуть з їхніх посад й відправлять їх на фронт як штурмовиків. Таким чином від цих осіб фактично позбавляються.

В «АТЕШ» наголосили, що росіяни мають проблеми з виявленням ракет західного виробництва. Командири, які відповідають за ППО, приховують цю інформацію та кажуть, що проблем немає.

Рух опору прогнозує, що слідство торкнеться кожного окупанта, який може бути причетним до провальної оборони від українських ракет. Не виключено, що їх звинуватять у саботажі.

Тим часом у мережі з’явилися нові супутникові знімки знищеного російського ВДК «Новочеркаськ».

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ заявили, що вночі 26 грудня в окупованій Феодосії був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Тактичні штурмовики Су-24 випустили по ворожому судну крилаті ракети типу Storm Shadow та SCALP.