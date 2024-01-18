ВСУ будут получать от Франции до 50 авиабомб ежемесячно. Фото:

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Франція буде постачати Україні до 50 авіабомб щомісяця до кінця 2024 року.

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Постачання цього виду озброєння розпочнеться вже у цьому місяці. Це стосується плануючих авіабомб AASM. Збільшення постачань боєприпасів для артилерії ЗСУ зросте до 3 тис. снарядів на місяць. Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив в інтерв’ю радіо France Inter, передає видання Le Figaro.

Міністр додав, що у період з лютого 2022 року до кінця 2023 року Франція постачала в Україну 2 тис. снарядів на місяць, з січня — 3 тис. снарядів на місяць.

Також Лекорню заперечив те, що загарбники в Україні зуміли перехопити ініціативу на фронті. Він наголосив, що росія не переможе у війні проти України, а успіхи окупаційної армії обмежуються «двома кілометрами, погризеними тут і забраними назад». Крім того, він погодився, що український контрнаступ не спрацював так, як хотіли союзники.

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж виготовить для України 78 самохідних артилерійських установок Caesar. Франція вже впроваджує в країні режим воєнної економіки.

Джерело: Le Figaro