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ПВО сумела уничтожить ночью четыре вражеских беспилотника. Фото: Генштаб

россия атаковала Украину семью «Шахедами» — сбить удалось не все

20 янв 2024, 10:18
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Атаку російських «Шахедів» відбивали українські військові минулої ночі.


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У ніч на 20 січня російські загарбники запустили сім ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ в росії. Крім того, ворог завдав удару по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, які були запущені з окупованих районів Луганської області. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Зазначається, мобільні вогневі групи Сил оборони України зуміли знищити чотири ворожі дрони. Командування запевнило, що решта «Шахедів» не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала у межах чотирьох областей — Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької.

ППО зуміла знищити вночі чотири ворожі безпілотники. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня Збройні сили України вперше застосували систему протиповітряної оборони проекту FrankenSAM для збиття російських дронів-камікадзе типу Shahed. Ворожий БПЛА уразили на відстані 9 км.

Источник: Ракурс


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