ППО зуміла знищити вночі чотири ворожі безпілотники. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n191537-rosiya-atakuvala-ukrayinu-simoma-shahedamy-zbyty-vdalosya-ne-vsi.html

Ракурс

Атаку російських «Шахедів» відбивали українські військові минулої ночі.

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У ніч на 20 січня російські загарбники запустили сім ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ в росії. Крім того, ворог завдав удару по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, які були запущені з окупованих районів Луганської області. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Зазначається, мобільні вогневі групи Сил оборони України зуміли знищити чотири ворожі дрони. Командування запевнило, що решта «Шахедів» не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала у межах чотирьох областей — Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької.

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня Збройні сили України вперше застосували систему протиповітряної оборони проекту FrankenSAM для збиття російських дронів-камікадзе типу Shahed. Ворожий БПЛА уразили на відстані 9 км.