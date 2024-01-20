Украинский дрон-камикадзе Warmate 3.0 поразил российский ЗРК «Тор». Фото:

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Ракурс

Російський зенітно-ракетний комплекс «Тор» був уражений на одній із ділянок фронту.

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Ворожий ЗРК у російсько-українському прикордонні виявили військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс». Оператори ГУР підняли в небо дрон-камікадзе Warmate 3.0 й вирушили за наданими координатами. Про це 20 січня повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що російські загарбники спробували уразити український БПЛА ракетою із «Тора», але не зуміли поцілити по українській «пташці». Врешті-решт дрон досяг своєї мети й поцілив по російському ЗРК. Таким чином росія втратила черговий зенітно-ракетний комплекс.

«Тор» промазав — розвідники уразили дороговартісний російський ЗРК, — зазначили у воєнній розвідці.

Нагадаємо, ударний дрон 24-ї окремої механізованої бригади знищив російську 122-мм самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика», яку окупанти намагалися сховати у лісосмузі.