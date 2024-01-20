Украина и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами

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Представители Украины и США провели инспекцию оружия, фото: Минобороны Украины
Украина и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерамиhttps://racurs.ua/n191558-ukraina-i-ssha-proveli-pervuu-sovmestnuu-inspekciu-orujiya-predostavlennogo-amerikanskimi.htmlРакурс
Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США провели в одній з військових частин перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами.
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Про це сьогодні, 20 січня, повідомляє прес-служба Міноборони України.
Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції:
- серійні номери;
- технічний стан;
- умови належного зберігання (безпека та охорона).
Наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.
Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції — це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами, — зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
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