Україна та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами

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Представники України та США провели інспекцію зброї, фото: Міноборони України
Україна та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерамиhttps://racurs.ua/ua/n191558-ukrayina-ta-ssha-provely-pershu-spilnu-inspekciu-zbroyi-nadanoyi-amerykanskymy-partneramy.htmlРакурс
Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США провели в одній з військових частин перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами.
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Про це сьогодні, 20 січня, повідомляє прес-служба Міноборони України.
Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції:
- серійні номери;
- технічний стан;
- умови належного зберігання (безпека та охорона).
Наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.
Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції — це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами, — зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.