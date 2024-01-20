Україна та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами

Представники України та США провели інспекцію зброї, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n191558-ukrayina-ta-ssha-provely-pershu-spilnu-inspekciu-zbroyi-nadanoyi-amerykanskymy-partneramy.html

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Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США провели в одній з військових частин перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами.

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Про це сьогодні, 20 січня, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції:

серійні номери;

технічний стан;

умови належного зберігання (безпека та охорона).

Наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.