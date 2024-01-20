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Представники України та США провели інспекцію зброї, фото: Міноборони України

Україна та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами

20 січ 2024, 20:42
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Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США провели в одній з військових частин перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами.


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Про це сьогодні, 20 січня, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції:

  • серійні номери;
  • технічний стан;
  • умови належного зберігання (безпека та охорона).

Наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.

Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції — це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами, — зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Представники України та США провели інспекцію зброї, фото: Міноборони України

Джерело: Ракурс


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