Люди – это не мясо: Зеленский рассказал о мобилизации

https://racurs.ua/n191571-ludi-eto-ne-myaso-zelenskiy-rasskazal-o-mobilizacii.html

Ракурс

Люди — це не м’ясо. Важливо сказати, куди людина іде, що вона буде тренована, що у неї буде достатньо всього. Так президент Володимир Зеленський розповів про мобілізацію.

.

Глава держави дав інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News. Зеленський розповів про важливість підтримки від наших партнерів, шлях України до ЄС та справедливе завершення цієї війни.

Вся історія про мобілізацію — це питання справедливості. Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують, — сказав Зеленський.

Нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд Ради за декілька тижнів, повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.