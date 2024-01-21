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Люди — це не м’ясо: Зеленський розповів про мобілізацію
Люди — це не м’ясо: Зеленський розповів про мобілізаціюhttps://racurs.ua/ua/n191571-ludy-ce-ne-m-yaso-zelenskyy-rozpoviv-pro-mobilizaciu.htmlРакурс
Люди — це не м’ясо. Важливо сказати, куди людина іде, що вона буде тренована, що у неї буде достатньо всього. Так президент Володимир Зеленський розповів про мобілізацію.
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Глава держави дав інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News. Зеленський розповів про важливість підтримки від наших партнерів, шлях України до ЄС та справедливе завершення цієї війни.
Вся історія про мобілізацію — це питання справедливості. Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують, — сказав Зеленський.
Нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд Ради за декілька тижнів, повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
Головна ідея законопроєкту залишається незмінною — дати відпочинок тим, хто воює на передовій з 2022 року. Ми би хотіли, щоб оновлений законопроєкт про мобілізацію з’явився в парламенті найближчим часом. Ми б хотіли, щоб це було упродовж днів, але ми розуміємо, що це буде декілька тижнів", — сказала Калмикова.