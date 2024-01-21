Люди — це не м’ясо: Зеленський розповів про мобілізацію

https://racurs.ua/ua/n191571-ludy-ce-ne-m-yaso-zelenskyy-rozpoviv-pro-mobilizaciu.html

Ракурс

Люди — це не м’ясо. Важливо сказати, куди людина іде, що вона буде тренована, що у неї буде достатньо всього. Так президент Володимир Зеленський розповів про мобілізацію.

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Глава держави дав інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News. Зеленський розповів про важливість підтримки від наших партнерів, шлях України до ЄС та справедливе завершення цієї війни.

Вся історія про мобілізацію — це питання справедливості. Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують, — сказав Зеленський.

Нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд Ради за декілька тижнів, повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.