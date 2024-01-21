Оккупанты атаковали ракетами Кировоградщину. Фото:

https://racurs.ua/n191582-rossiya-nanesla-raketnyy-udar-po-kirovogradschine-chto-izvestno.html

Ракурс

Кіровоградська область була під російськими обстрілами.

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У неділю, 21 січня, в регіоні прогриміли вибухи. Однак постраждалих та пошкоджень внаслідок обстрілу немає. Про це голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андій Райкович повідомив у Telegram.

Кіровоградщина знов під ворожим обстрілом. На щастя, постраждалих немає. Цивільні об'єкти не пошкоджені. Друзі, бережіть себе і не ігноруйте тривогу, — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами в регіоні Повітряні сили ЗСУ заявляли про ракетну небезпеку для Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей. Було заявлено про пуск ракети на Кропивницький.

Моніторингові Telegram-канали інформували, що з Бєлгородської області росії було здійснено пуск двох ракет з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандери-М». Повідомлялося, що в районі міста прогриміли два вибухи.

Нагадаємо, 20 січня армія російської федерації завдала ракетного удару Новогродівці Донецької області. Три ворожі ракети призвели до пошкодження 33 приватних будинків та адмінбудівлі. Поранення дістали троє осіб.