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Российский завод «Новатек» прекратил операции после атаки БПЛА. Фото:

Российский завод «Новатек» прекратил операции после атаки украинских БПЛА

21 янв 2024, 20:20
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Завод «Новатек» на узбережжі Балтійського моря в Ленінградській області рф призупинив роботу після атаки українських дронів.


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Це підприємство в Усть-Лузі перероблює стабільний газовий конденсат на нафту, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки. Завод розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, де зберігається продукція. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на інформацію компанії «Новатек».

Зазначається, що «Новатек» припинив усі технологічні операції. Керівництво заводу заявляє, що нібито ніхто не постраждав через атаку дронів.

У 2022 році це підприємство переробило майже 7 млн т газового конденсату. Конденсат є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в росії повідомили про вибухи в кількох регіонах — Тульській, Смоленській та Ленінградській областях. Найбільш руйнівними стали вибухи у порту Усть-Луга Ленінградської області, звідки транспортують природний газ. Українські ЗМІ повідомили, що нічна атака безпілотників на морський термінал в російському Усть-Лузі була спецоперацією Служби безпеки України.

Джерело: Bloomberg

Источник: Ракурс


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