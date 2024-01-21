Атака по нафтовому терміналу в росії — це спецоперація СБУ

https://racurs.ua/ua/n191572-ataka-po-naftovomu-terminalu-v-rosiyi-ce-specoperaciya-sbu.html

Ракурс

Нічна атака дронами на морський термінал в російському Усть-Лузі — спецоперація Служби безпеки України.

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Це підтверджують джерела кількох українських медіа.

Наприклад, «Суспільне» пише, що по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ — ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі, росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

Нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області — важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ рф. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавляючи окупантів можливості заробляти на веденні війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових рф, — додає наше джерело.

У ніч на 21 січня в росії повідомили про вибухи в кількох регіонах — Тульській, Смоленській та Ленінградській областях.

Найбільш руйнівними стали вибухи у порту Усть-Луга Ленінградської області, звідки транспортують природний газ. Це за тисячу кілометрів від українського кордону.

Українська влада поки що відповідальності за вибухи на себе не брала.