В Одессе задержали блогера, оправдывавшего удар «Искандерами» по Харькову 2 января

https://racurs.ua/n191610-v-odesse-zaderjali-blogera-opravdyvavshego-udar-iskanderami-po-harkovu-2-yanvarya.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одесі тіктокера, який виправдовував удар «Іскандерами» по Харкову 2 січня.

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Євген Левченко з Одеси розмістив у власному ТікТок відео, в якому розпинався, що росія «лупашить» не по мирних жителях, а лише по військових обʼєктах чи по обʼєктах, «в яких знаходяться військові».

Так він виправдовував удари рф по Харкову 2 січня. Тоді окупанти запустили по місту «Іскандери», що призвело до великої кількості загиблих та поранених місцевих жителів.