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Ракурс
В Одесі затримали блогера, який виправдовував удар «Іскандерами» по Харкову 2 січня

В Одесі затримали блогера, який виправдовував удар «Іскандерами» по Харкову 2 січня

22 січ 2024, 16:15
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Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одесі тіктокера, який виправдовував удар «Іскандерами» по Харкову 2 січня.


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Євген Левченко з Одеси розмістив у власному ТікТок відео, в якому розпинався, що росія «лупашить» не по мирних жителях, а лише по військових обʼєктах чи по обʼєктах, «в яких знаходяться військові».

Так він виправдовував удари рф по Харкову 2 січня. Тоді окупанти запустили по місту «Іскандери», що призвело до великої кількості загиблих та поранених місцевих жителів.

Левченко записав відео, в якому стверджував, що, мовляв, українська влада бреше, і ракета влучила по військовому обʼєкту.

Насправді ракет було кілька, одна з них прилетіла в район біля Держпрому та медінституту, по цивільних будинках.

Того ж дня цей фейк вийшов на пропагандистському росТБ та прокремлівських інформресурсах. СБУ повідомила агітатору про підозру. Йому світить до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


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