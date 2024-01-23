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Рашисты 23 января совершили массированную ракетную атаку по Киеву, фото: КМВА

Последствия массированной ракетной атаки по Киеву показали КМВА (ФОТО)

23 янв 2024, 12:31
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Російські загарбники сьогодні, 23 січня, здійснили масовану ракетну атаку по Україні.


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Станом на 11.30 відомо про 22 постраждалих, з них 13 госпіталізовано. Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА.

Раніше у КМВА також повідомили, що інформація щодо однієї загиблої людини не підтвердилася.

Ця людина знаходиться в лікарні, в стані клінічної смерті, проводяться реанімаційні заходи, — вказано в повідомленні.

Наразі відомо про такі наслідки ракетної атаки по Києву:

  • у Дарницькому районі — падіння уламків на п’ять різних локаціях. Без негативних наслідків;
  • у Святошинському районі постраждали 10 локацій, зокрема — одна нежитлова забудова, 10 гаражів із подальшим займанням, вибуховими хвилями пошкоджено кілька авто та вибито вікна в квартирах, сталося загоряння квартири в багатоповерховому житловому будинку, а також зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів;
  • у Печерському районі постраждали п’ять різних локацій, зокрема — нежитлова будівля з подальшим загорянням, у трьох житлових будинках вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері;
  • у Солом’янському районі постраждали три локації, зокрема — вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок, сталися руйнування двоповерхової нежитлової будівлі на площі 300 кв. м без загорання;
  • у Шевченківському районі постраждали одна локація — вибуховою хвилею пошкоджено вікна в житловому будинку.

Проводиться евакуація населення з двох житлових будинків Святошинського району до двох оперативно розгорнутих місць тимчасового перебування на базі однієї середньої школи та одного дошкільного навчального закладу, — зазначили у КМВА.

Рашисти 23 січня здійснили масовану ракетну атаку по Києву, фото: КМВА

Источник: Ракурс


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