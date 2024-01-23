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Рашисты утром 23 января совершили массированную ракетную атаку по Украине, фото: ГСЧС

Пятеро погибших и 40 пострадавших — ГСЧС о последствиях российской ракетной атаки (ФОТО)

23 янв 2024, 09:45
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Російські загарбники сьогодні, 23 січня, вранці здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні.


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Станом на 8.45 відомо про п’ятьох загиблих та щонайменше 40 постраждалих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Постраждали низка регіонів України:

  • у Києві виникли кілька пожеж — у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі;
  • на Київщині рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей;
  • у Дніпропетровській області внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна — травмована;
  • у Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.

Наразі рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції фіксують ці злочини.

Чергова атака терористів, яка забрала життя та залишила сотні людей без осель. Ось справжні наміри росії: щоденний терор цивільних, — наголосив очільник МВС Ігор Клименко.

Рашисти вранці 23 січня здійснили масовану ракетну атаку по Україні, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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