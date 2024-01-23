Рашисты утром 23 января совершили массированную ракетную атаку по Украине, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n191632-pyatero-pogibshih-i-40-postradavshih-gschs-o-posledstviyah-rossiyskoy-raketnoy-ataki-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 23 січня, вранці здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні.

.

Станом на 8.45 відомо про п’ятьох загиблих та щонайменше 40 постраждалих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Постраждали низка регіонів України:

у Києві виникли кілька пожеж — у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі;

на Київщині рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей;

у Дніпропетровській області внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна — травмована;

у Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.

Наразі рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції фіксують ці злочини.