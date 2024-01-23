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Рашисти вранці 23 січня здійснили масовану ракетну атаку по Україні, фото: ДСНС
П’ятеро загиблих та 40 постраждалих — ДСНС про наслідки російської ракетної атаки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191632-p-yatero-zagynuly-ta-40-postrajdalyh-dsns-pro-naslidky-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 січня, вранці здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні.
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Станом на 8.45 відомо про п’ятьох загиблих та щонайменше 40 постраждалих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Постраждали низка регіонів України:
- у Києві виникли кілька пожеж — у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі;
- на Київщині рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей;
- у Дніпропетровській області внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна — травмована;
- у Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.
Наразі рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції фіксують ці злочини.
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