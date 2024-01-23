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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Харкову, фото: Харківська ОВА

28 людей поранено внаслідок російського ракетного удару по Харкову (ФОТО)

23 січ 2024, 09:19
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Російські окупанти сьогодні близько 04.00 та 07.20 завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередньою інформацією, удари здійснювалися ракетами Х-22.


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Наразі відомо про 28 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Дані оновлюються. Медики продовжують надавати допомогу, — наголосив він.

Також відомо про двох загиблих — це жінки віком 56 та 40 років.

Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Черговий акт тероризму! — наголосив Синєгубов.

Наслідки російського ракетного удару по Харкову, фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, у Харкові сьогодні вранці російським ракетним ударом зруйновано під’їзд будинку.

Джерело: Ракурс


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