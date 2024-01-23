Наслідки російського ракетного удару по Харкову, фото: Харківська ОВА

https://racurs.ua/ua/n191631-28-ludey-poraneno-vnaslidok-rosiyskogo-raketnogo-udaru-po-harkovu-foto.html

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Російські окупанти сьогодні близько 04.00 та 07.20 завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередньою інформацією, удари здійснювалися ракетами Х-22.

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Наразі відомо про 28 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Дані оновлюються. Медики продовжують надавати допомогу, — наголосив він.

Також відомо про двох загиблих — це жінки віком 56 та 40 років.

Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Черговий акт тероризму! — наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні вранці російським ракетним ударом зруйновано під’їзд будинку.