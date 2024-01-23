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Последствия российского ракетного удара по Харькову, фото: Харьковская ОВА
28 человек ранены в результате российского ракетного удара по Харькову (ФОТО)https://racurs.ua/n191631-28-chelovek-raneny-v-rezultate-rossiyskogo-raketnogo-udara-po-harkovu-foto.htmlРакурс
Російські окупанти сьогодні близько 04.00 та 07.20 завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередньою інформацією, удари здійснювалися ракетами Х-22.
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Наразі відомо про 28 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Дані оновлюються. Медики продовжують надавати допомогу, — наголосив він.
Також відомо про двох загиблих — це жінки віком 56 та 40 років.
Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Черговий акт тероризму! — наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, у Харкові сьогодні вранці російським ракетним ударом зруйновано під’їзд будинку.
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