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Рашисты утром 23 января совершили массированную ракетную атаку по Харькову, фото: Олег Синегубов

Ракетный удар по Харькову — количество жертв и пострадавших возросло

23 янв 2024, 13:48
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У Харкові зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок ракетної атаки, здійсненої рашистами сьогодні, 23 січня, вранці.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За оновленою інформацією, кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Харкова зросла до 5. Травмовано — 51 особу, — зазначив він.

За словами чиновника, окупанти сьогодні завдали по житлових районах Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів, застосувавши системи С-300, Х-32 та «Іскандер».

Усіх постраждалих готові забезпечити тимчасовим житлом, гарячим харчуванням та гуманітарною допомогою, — зазначив він.

Рашисти вранці 23 січня здійснили масовану ракетну атаку по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


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