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Рашисты утром 23 января совершили массированную ракетную атаку по Харькову, фото: Олег Синегубов
Ракетный удар по Харькову — количество жертв и пострадавших возрослоhttps://racurs.ua/n191640-raketnyy-udar-po-harkovu-kolichestvo-jertv-i-postradavshih-vozroslo.htmlРакурс
У Харкові зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок ракетної атаки, здійсненої рашистами сьогодні, 23 січня, вранці.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За оновленою інформацією, кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Харкова зросла до 5. Травмовано — 51 особу, — зазначив він.
За словами чиновника, окупанти сьогодні завдали по житлових районах Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів, застосувавши системи С-300, Х-32 та «Іскандер».
Усіх постраждалих готові забезпечити тимчасовим житлом, гарячим харчуванням та гуманітарною допомогою, — зазначив він.
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