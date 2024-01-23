Рашисти вранці 23 січня здійснили масовану ракетну атаку по Харкову, фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n191640-raketnyy-udar-po-harkovu-kilkist-jertv-ta-postrajdalyh-zrosla.html

Ракурс

У Харкові зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок ракетної атаки, здійсненої рашистами сьогодні, 23 січня, вранці.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За оновленою інформацією, кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Харкова зросла до 5. Травмовано — 51 особу, — зазначив він.

За словами чиновника, окупанти сьогодні завдали по житлових районах Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів, застосувавши системи С-300, Х-32 та «Іскандер».