Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти вранці 23 січня здійснили масовану ракетну атаку по Харкову, фото: Олег Синєгубов
Ракетний удар по Харкову — кількість жертв та постраждалих зрослаhttps://racurs.ua/ua/n191640-raketnyy-udar-po-harkovu-kilkist-jertv-ta-postrajdalyh-zrosla.htmlРакурс
У Харкові зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок ракетної атаки, здійсненої рашистами сьогодні, 23 січня, вранці.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За оновленою інформацією, кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Харкова зросла до 5. Травмовано — 51 особу, — зазначив він.
За словами чиновника, окупанти сьогодні завдали по житлових районах Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів, застосувавши системи С-300, Х-32 та «Іскандер».
Усіх постраждалих готові забезпечити тимчасовим житлом, гарячим харчуванням та гуманітарною допомогою, — зазначив він.
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...